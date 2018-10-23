Сериал «The Simpsons» продлили еще на два сезона

Американский журнал, посвященный музыке и поп-культуре - Rolling Stone опубликовал информацию о том, что телеканал «Fox» продлил культовый сериал «The Simpsons» на 31 и 32 сезоны.

Под конец 32-го сезона у «The Simpsons» (Симсонов) выйдет целых 713 серий, это предоставит возможность закрепить статус сериала, как самого продолжительного в истории американского телепроекта, который проходит в наиболее активное время – об этом сообщило издание.

Мультсериал стартовал в 1987 году и до сих пор не утратил популярности, скорее даже наоборот. Его слоган гласит: «Просто продукт общества, который потерял свои хорошие манеры», - это крайне удачно отображает сюжет мультфильма, в котором идет речь о пародии на американский уклад жизни. Семья Симсонов состоит из пяти человек: папаша Гомер, мать семейства Мардж, их дочери - Лиза и Мэгги и сложный подросток Барт.

Один из многочисленных сценаристов сериала - Майк Рейсс, ранее рассказывал о том, чего никогда не произойдет в «Симсонах». Он имел ввиду исключительно отношения супругов – Гомера и Мардж. Рейсс заявил, что зрители никогда не увидят измену в супружеской паре, а также насилие со стороны Гомера над Мардж.