В сети появился новый трейлер фильма «Дамбо» Тима Бертона

6 февраля, на YouTube-канале Disney Россия был опубликован новый промо-ролик семейного фильма «Дамбо» Тима Бертона.

Известный во всем мире Тим Бертон, является не только американским кинорежиссером, но и мультипликатор и писателем. Он известен благодаря созданию современного зрелищного кино, зачастую основанного на чёрном юморе и макабрических элементах. Лучшими работами Бертона стали такие фильмы: «Кошмар перед Рождеством», где режиссер работал над сценарием; «Эдвард руки-ножницы»; «Сонная Лощина»; «Крупная рыба» и «Труп невесты».

Новая фильм Бертона «Дамбо» расскажет зрителю о слоненке с большими ушами, чья особенность становиться поводом для насмешек среди коллектива цирка. Но после того, как директор цирка узнает о том, что слоненок волшебный – умеет летать, он намерен нажиться на его славе. В ходе фильма Дамбо становиться главной звездой развлекательного предприятия «Сказочная страна» во главе с предпринимателем Вэндевером.

Сюжет фильма частично основан на оригинальном мультфильме Disney.

В главных ролях кинокартины можно будет увидеть Еву Грин – французскую актрису, получившую известность благодаря съемке в фильме Бернардо Бертолуччи «Мечтатели», также известно, что роль в «Дамбо» это не первая работа Грин с Бертоном, ранее актриса исполнила главную роль в приключенческой драме 2016 года «Дом странных детей Мисс Перегрин». Кроме Евы Грин актерский состав фильма пополнят: Колин Фаррелл – ирландский актер и обладатель «Золотого глобуса» за исполнение лучшей мужской роли в фильме «Залечь на дно в Брюгге» и Дэнни ДеВито – американский комедийный актер, режиссер и продюсер. Также в фильме снялись Майкл Китон, Алан Аркин, Деобиа Опарей, Люси ДеВито, Сэнди Мартин, Джозеф Гатт и Нико Паркер.