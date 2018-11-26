Мультфильм российского производства «Снежная Королева: Зазеркалье» лидирует в мировом прокате

Мультипликационная комедия «Снежная королева: Зазеркалье» - это первый анимационный фильм российского производства, получивший в международном прокате 2019 года 1 миллион долларов, об этом сообщили представители студии «Союзмультфильм».

Это четвертая часть в линейке медиапродукции, принадлежащей мультипликационной студии «Wizart», которая пользуется невероятной популярностью среди зрителей Европы и Азии. В дни своей премьеры, «Снежная королева: Зазеркалье» заслуженно получила второе место среди лидеров анимационного проката Польши и Словении. Комедия обогнала даже голливудских соперников. Также приключенческий мультфильм покорил сердца зрителей Чехии, Литвы и даже Вьетнама.

На сегодня, общая касса мультфильма составила 4,8 миллионов долларов.

Есть информация, что показать четвертую часть «Снежной королевы» намерены во многих ведущих странах Европы, таких как, Германия и Франция. Контракты с фирмами, осуществляющими оптовую закупку из 45 стран мира – подписаны.

Первая часть «Снежной королевы» была выпущена в 2012 году, она собрала более 15,5 миллионов долларов в мировом прокате. Вторая часть, 2014 года, получила на порядок больше – 20,5 миллионов долларов. Третья «Снежная королева» появилась в 2016 году и заработала более 25 миллионов долларов в международном кинопрокате, а также стала самым кассовым российским фильмом за всю историю кинопроката в Китае.

Это не все успехи мультфильма, так же он занимает шестую строчку в рейтинге киносборов всех анимационных фильмов в независимых студиях мира, которые работали в прокате с 2017 по 2018 годы.