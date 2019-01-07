В Чехии скончался режиссер фильма "Три орешка для Золушки"

В ночь на 6 февраля, в Праге ушел из жизни Вацлав Ворличек – чешский кинорежиссер и сценарист. Об этом сообщило министерство культуры Чехии на своей страничке в Twitter.

Filmový svět truchlí a my s ním. V požehnaném věku 88 let zemřel režisér Václav Vorlíček. Zůstává po něm zástup filmových a pohádkových postav, filmů a situací, kterým se nepřestaneme smát. Zavři oči brouku, vzpomínáte? A vy, pane režisére, odpočívejte v pokoji. pic.twitter.com/JOjX2FnOGk — Ministerstvo kultury (@MinKultury) February 6, 2019

В посте говорится следующее: «Мир кино скорбит и мы с ним. В благословенном 88-летнем возрасте режиссер Вацлав Ворличек скончался. Есть целый ряд кино и сказочных персонажей, фильмов и ситуаций, оставшихся смеяться. Закрой глаза жука, помнишь? А ты, директор, покойся с миром», - но причину кончины режиссера министерство не назвало.

В Чехии Ворличека называли королем комедии, однако российскому зрителю он запомнился своей приключенческой мелодрамой «Три орешка для Золушки». Режиссер самостоятельно написал сценарий к фильму, мировая премьера которого состоялась 1 ноября 1973 года. С тех пор «Три орешка для Золушки» - это традиционный рождественский фильм, который ежегодно показывают на тысячах телевизионных экранах.

Вацлав Ворличек является обладателем приза президента смотра за вклад в чешскую кинематографию, который он получил на международном кинофестивале в Карловых Варах, в 2017 году.

Среди режиссерских работ есть не менее популярные фильмы: «Конец агента W4C» (1967)4 «Пан, вы вдова» (1970); «Как утопить доктора Мрачека» (1974); «Румбурак» (1985), а также телесериал «Арабелла» (1979) и его последователь, сериал «Арабелла возвращается, или Румбурак — король Страны Сказок» (1993).