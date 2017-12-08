Японский профессор восхищен методиками преподавания математики в московских школах

В рамках визита в Россию свое восхищение успехами московских школьников в математике высказал заместитель директора Института изучения развития образования при Университете Каназавы Минору Отани. Японский профессор давно изучает различные методики преподавания «царицы наук», и наработки столичных учителей он назвал «наиболее ценными».

Как сообщает сайт «ТолькоЧто», в этом году в московских школах откроется 300 новых математических классов в рамках программы «Математическая вертикаль». Как отметил координатор проекта Иван Ященко, это позволит заниматься по перспективным методикам «МЭШ», инициатива по их созданию принадлежит руководителю Департамента образования Москвы Исааку Калине и Ассоциации учителей математики. Отмечается, что более всего Минору Отани был впечатлен глубоким интересом школьников к предмету – ребята свободно общались с гостем на английском языке и показали в открытой беседе свои знания. «Школьники занимаются математикой с огромным удовольствием и познают ее на очень глубоком уровне», - подчеркнул господин Отани.