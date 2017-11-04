Москва превратилась в театральные подмостки благодаря проекту «Золотая Маска в городе»

Формат театральных постановок вне сцены предложили использовать деятели культуры правительству Москвы. Мэр Собянин поддержал идею посвятить мероприятия столицы театральной теме – уже отгремела «Путешествие в Рождество», где свою искусство показали театры всего мира, шумно прошла «Московская Масленица», и теперь городские пространства стали подмостками для проекта «Золотая Маска» в городе».

По сообщению Информационного Центра Правительства Москвы, до 14 апреля торговые центры, библиотеки, художественные галереи и даже Метрополитен превратятся в открытые сцены для постановок 12 театральных коллективов из регионов России, выбранных оргкомитетом фестиваля «Золотая Маска» из лучших в стране. Гости столицы и москвичи бесплатно увидят лучшие постановки – от танцевальных перформансов из Костромы в Московском планетарии до эпических сказаний якутского театра «Олонхо» в Метрополитене. Афиша мероприятий опубликована на официальном сайте проекта «Золотая маска» в городе. Как подчеркнула вице-мэр Наталья Сергунина, раньше театры поддерживали начинания мэрии, теперь правительство Москвы активно поддерживает начинание деятелей театра – «Золотую Маску» в городе».