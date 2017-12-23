«Руки-базуки» постепенно исчезают: Кирилл Терёшин хайпит на своем самочувствии

«Руки-базуки», в жизни Кирилл Терёшин, поделился с подписчиками состоянием своего здоровья. Теперь его руки потемнели и стали худее после выкачивания синтола из бицепсов.

Терёшин рассказал, что кисти рук поменяли цвет. Сначала они были красными, а теперь потемнели. Кирилл выразил надежду, что лекарства ему помогут, и состояние его здоровья улучшится. Сам он подчеркнул, что данное заявление не является пиаром и любой желающий может убедиться в правдивости его слов, если придет к нему домой. Однако подписчики обвиняют его в попытке получения хайпа, поскольку самого Терёшина неоднократно ловили на лжи ради получения денег за рекламу.

Несколько месяцев назад Терёшин показал свои «руки-базуки» без синтоловых имплантатов. Позже он примерял образ «синтоловой блондинки», увеличивал себе ноги, удалял брови, и в настоящий момент мучительно страдает. По заявлению специалистов, волна хайпа Кирилла Терёшина закончится летом этого года, а он сам будет страдать от последствий влияния синтола на организм.