Анастасия Лисова поделилась своим способом восстановления после беременности

Анастасия Лисова, звезда телепроекта «Дом 2», родила первенца 2 февраля. После этого девушка поправилась. Однако ей удалось избавиться от лишних килограмм, и она решила поделиться своим способом с подписчицами.

Анастасия заявила на своей странице в Instagram, что попыталась влезть в свои добеременные джинсы и у неё это получилось. Знаменитость подчеркнула, что все разговоры о широкой кости преувеличены. Во время беременности кость действительно расширяется, но не до такой степени, что невозможно надеть старые вещи.

Анастасия рассказала, что лучший способ похудение – это работа над собой. Лично ей помогли спорт, массаж, обвертывания и домашний уход.

Также знаменитость посоветовала девушкам консультироваться с врачом перед похудением и не стараться избегать стресса, поскольку он противопоказан кормящим молоком мамам.