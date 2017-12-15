Исаак Калина назвал способность к самообучению великой способностью человека

Глава департамента образования Москвы Исаак Калина принял участие в общегородском совещании, организуемом каждые две недели для родителей учащихся московских школ. На мероприятии, состоявшемся 14 марта, руководитель ведомства ответил на вопросы собравшихся и высказал свою точку зрения на проблемы воспитания подрастающего поколения с учетом современной картины мира, сообщает портал “Только что”.

Так, глава департамента отметил, что отношение к детям слишком “опекунское”. Им помогают не только физически “встать на ноги”, но и оказывают контроль в психологическом плане, решая за них с кем им играть, когда и во что. Исаак Калина отметил, что это может нанести вред в будущем, так как человек, привыкший к тому, чтобы за него все решали другие, будет ожидать этого. В результате, он может остаться без дела в жизни, которое подходит ему.

По мнению руководителя ведомства, прививать ребенку адаптивность и самостоятельность необходимо еще на этапе детского сада, именно в это время у детей закладывается самоорганизация. Первое проявление этих навыков проявляется в способности ребенка находить для себя занятие, или игру. Калина уверен, что самостоятельность надо прививать сначала в семье, а уже потом с помощью атмосферы в детском саду.

Высказал министр Правительства России и свое мнение о современной школе, назвав ее чересчур “диктаторской”, указывающей ребенку, что он должен делать. Однако у департамента уже имеются некоторые наработки, которые позволят сделать атмосферу в общеобразовательных учебных заведениях более располагающую к самообучению.