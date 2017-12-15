Исаак Калина о человечности и культуре человечности

Руководитель Департамента образования г.Москва 14 марта стал участником прямого эфира селектора экспертно-консультативного совета родительской общественности, во время которого ответил на вопросы родителей учеников школ, сообщает портал “Школа большого города”.

На вопрос о том, нужно ли проводить в школе какую-то работу над культурой принятия учащимися класса и их родителями особенных детей, Исаак Калина ответил, что людям, в том числе и учащимся школ, необходимо рассказывать про человечность и культуру человечности.

Когда речь заходит о том, что детям, имеющим особенности развития, необходимо общаться с другими детьми, как правило, вопрос рассматривается в одном направлении, а именно как дать ребенку возможность жить среди здоровых детей. Однако, как отмечает глава департамента, у детей с особенностями здоровья человечности бывает больше, чем у здоровых. “И поэтому мне кажется, очень важно здоровым иметь возможность общаться с людьми, которые, несмотря на все трудности жизни, все равно остаются людьми, остаются зачастую профессионалами”, – отметил он.

По словам министра, когда человек отказывается принять другого человека с физическими проблемами, он забывает, что никто ни от чего не застрахован. Он отметил, что “важно всегда помнить, что завтра можешь оказаться ровно в таком положении”.

Исаак Калина подчеркнул, что формирование качества или умения принятия других людей возможно лишь вместе с формированием культуры человечности. “Контрольным фактором или контрольным показателем формирования культуры человечности может быть отношение к другим людям, к не таким как ты”, – заключил он.