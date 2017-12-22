Глава Департамента образования Москвы Исаак Калина провел встречу с журналистами

Второго марта Исаак Калина (лидер столичного Департамента образования) встретился с журналистами. В беседе он затронул вопрос так называемого «ученика будущего». Как считает Исаак Иосифович, не следует формировать перечень каких-то обязательных навыков для такого ученика. Мир меняется на постоянной основе и нужно уметь к этому приспосабливаться. Об этом рассказывает портал «Новая Губерния».

Исаак Иосифович отметил, что еще пять десятков лет назад выпускники обладали тремя базовыми навыками — счетом, письмом и умением читать. Сейчас же в такой список следует включить умение пользоваться современными технологиями. Эффективное использование этого инструмента зависит от «умения выбирать», на которое влияют смелость и ответственность ученика. Исаак Калина не сомневается, что владение перечисленными им умениями способствует успешному выбору жизненного пути каждым выпускником.