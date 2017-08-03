Лена Миро жёстко раскритиковала Виторгана-старшего за новорождённого сына

Скандальный блогер Лена Миро жёстко раскритиковала Эммануила Виторгана. У 78-летнего актёра родился сын.

Блогер Лена Миро (Елена Мироненко) известна в русскоязычном интернете жёсткими и вызывающими постами на самые разные темы. Но, кажется, в этот раз Миро превзошла сама себя. В очень грубой и провокационной манере она прокомментировала рождение сына у 78-летнего Эммануила Виторгана. Миро написала, что становиться отцом в такие годы можно только в случае «старческого маразма». По её мнению, в этом возрасте мужчина должен быть дедушкой или прадедушкой, но никак не молодым папой. К тому же, супруге Виторгана-старшего 56 лет, что тоже, по мнению блогера, поздно для материнства. Миро посочувствовала новорождённому, который, как ей кажется, нужен родителям «для заполнения внутренней пустоты».

Миро даже задумалась о законопроекте, вводящем возрастной ценз на рождение ребёнка. По мнению блогера, иметь детей после определённого возраста — преступно и неприлично. Своих читателей она спросила, на границе какого возраста нужно установить запрет на рождение детей. Читатели в комментариях пока не называют конкретный возраст, но в целом с опаской относятся к таким пожилым родителям.