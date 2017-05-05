Сервис по покупке кинотеатральных билетов MoviePass не даст клиентам посмотреть новый голливудский триллер «Красный воробей». В Twitter некоторые пользователи уже пожаловались, что у них не получается заказать билеты, и даже постер фильма затемняется в мобильном приложении сервиса.

На экране высвечивается предупреждение: «Этот фильм не поддерживается MoviePass». Предполагается, что это может быть из-за того, что сервис не достиг соглашения с кинокомпанией, отвечающей за производство «Красного воробья». Представитель MoviePass отметил, что действительно иногда фильмы удаляются из доступа либо ограничиваются, как сообщает «Версия.Инфо».

Эксперты в области киноиндустрии предположили, что сервис пытается таким образом диктовать свои правила по поводу того, что стоит и не стоит смотреть. Кроме того, они выявили, что MoviePass иногда способен «подкручивать» цифры в отношении рейтингов того или иного фильма, лучше относясь к тем проектам, где больше рекламы в кадре.