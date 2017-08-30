Два российских судьи приняли противоположные решения по одному делу

Два судьи из Ростова приняли противоположные решения по одному и тому же делу. Полиция не может определить, какое из них нужно исполнять.

Полицейский из Ростова решил возбудить уголовное дело в отношении семейной пары, избившей своего родственника. Однако происшествие имело место достаточно давно. Срок исковой давности по этому делу истёк. Пара обжаловала обвинение в суде. Два судьи приняли противоположные решения по этому вопросу: один занял сторону семейной пары и указал, что нельзя возбуждать уголовное дело, а другой поддержал полицейского и заявил о законности обвинений.

Сотрудник полиции, начавший дело, теперь не знает, как необходимо поступить. В соответствии с законом, он должен выполнить оба судейских решения. Но очевидно, что сделать это невозможно. Российский суд снова всех запутал. Пользователи Сети резонно предположили, что, вероятно, что-то в этой истории нечисто и имеет место коррупционная составляющая.