Лена Миро призвала полных людей голодать и не танцевать

Скандальный блогер Лена Миро призвала полных людей научиться голодать и не надеяться на танцы. Эксперт по фитнесу раскрыла единственный по её мнению секрет похудения.

Лена Миро, одна из самых известных авторов русскогоязычного «Живого журнала», по воскресеньям радует своих читателей постами о фитнесе. 25 февраля она подробно объяснила, почему полным людям не стоит танцевать и заниматься у пилона ради похудения. Это бесполезно, так как такой вид нагрузки слишком лёгкий и неэнергозатратный. Миро убеждена, что единственный способ сделать красивую фигуру — это занятия в тренажёрном зале. Эту идею девушка пропагандирует уже несколько лет и не устаёт еженедельно повторять, что путь к стройности лежит исключительно через «качалку» и силовые тренировки.

Также Елена отметила, что для похудения обязательно придётся привыкнуть терпеть чувство голода. Однако резкая и провокационная подача мыслей Миро всегда провоцирует споры в комментариях. Так, некоторые читатели уже не согласились с ней: «Мои мышцы построил в том числе и пилон. Отличный тренажер. Как турник, только вертикальный», «Я, когда худела, голод не испытывала - была, скажем так привычка что-то пожевать, и сложно от этого избавиться было».