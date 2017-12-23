Кирилл "руки-базуки" к 8 марта покажет девушкам трансформированные плечи

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин к 8 марта девушкам сделает подарок в виде трансформированных плеч. Он уже приехал домой в Пятигорск и 2 недели будет готовиться к грядущей операции.

На данный момент «руки-базуки» славятся исключительно 60-сантиметровым бицепсом. 21-летний фрик Терёшин удалил брови на лице, увеличил ноги синтолом, а также продолжает накачивать организм веществом по увеличению мышечной массы. «Синтоловый качок» акцентировал внимание на том, что у него уже нет температуры, покраснения на руках полностью исчезли, а сам юноша готовится к будущей трансформации.

Он пользуется популярностью среди девушек, и уже к 8 марта сможет продемонстрировать им свои огромные плечи, как у мировых бодибилдеров. Его кумиром является качок по прозвищу Халк из Бразилии. С ним Терёшин встретился в студии Андрея Малахова около месяца назад. В будущем «синтоловый качок» планирует увеличить ещё раз руки, грудь, а также провести трансформацию ног. Терёшин подчеркнул, что с 24 февраля страниц в Instagram у него нет, и всех фейков он будет блокировать путём жалоб в ближайшие 2 недели, перед операцией по увеличению плеч.