Ростовский бизнесмен зарабатывает на «сыне маминой подруги»

В Интернете чрезвычайно популярен мем про «сына маминой подруги», который всё всегда делает лучше всех. Ростовский предприниматель придумал, как на этом заработать.

Хозяин кофейни в Ростове поставил рядом со своим заведением вывеску, на которой мелом написано «кофе от сына маминой подруги». Таким образом предприниматель намекнул, что его кофе лучше напитков от его конкурентов. Местные жители рассказали, что бизнесмен любит привлекать внимание к своему заведению и регулярно пишет что-то забавное на доске рядом с кофейней.

Посетители кофейни комментируют, что выдумка про «кофе от сына маминой подруги» — одна из лучших за последнее время. Но в то же время некоторые предполагают, что для этого звания неплохо бы поработать над вкусом и качеством кофе, а также снизить цену. Ведь «у сына маминой подруги» всё всегда должно быть самым лучшим, но при этом недорогим. Вероятно, руководство кофейни с таким мнением не согласится.