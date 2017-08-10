Назван лучший пляж для отдыха в США

Пользователи сервиса TripAdvisor назвали лучший пляж в США. Им стал Clearwater Beach во Флориде.

Пляж Clearwater известен всем любителям пляжного отдыха. Пользователи сервиса для путешественников TripAdvisor регулярно ставят ему высокие оценки. «Необыкновенный белый песок, просто сказка», «Мелкий белоснежный мягкий песок, чистая вода, приятные люди. Из фауны - чайки, а также тропические птицы. Спасательные посты работают до 17:00. Лучшее время для отдыха - октябрь: в это время солнечно, но не так жарко и тёплая вода в Мексиканском заливе», «Лучший пляж, теплая вода и белый песок. Найдутся развлечения на любой вкус: можно полежать и погреться, а можно и покататься или порыбачить. И красивый закат в море!» — такие комментарии о пляже во Флориде оставляют русскоязычные туристы.

Премии TripAdvisor уже 6 лет, и четвёртый год подряд этот пляж возглавляет список США. Второе место в этом году также получил пляж из Флориды Siesta Beach, а бронза досталась гавайскому Ka'anapali Beach.