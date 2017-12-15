Исаак Калина объяснил, в чем заключается суть системы рейтингов московских школ

Во время своего визита в студию радиостанции «Москва ФМ» глава московского департамента образования Исаак Калина поделился информацией об отличиях между столичным рейтингом школ и всероссийским. Об этом рассказывает портал LIFE24.

Так, гость студии сообщил, что изначально рейтинг был создан в главном городе нашей страны (2011-й год). Спустя годы вице-премьер российского Правительства Ольга Голодец провела работу по внедрению такого рейтинга на общегосударственном уровне. Столичный же рейтинг за последние несколько лет претерпел многие изменения за счет серьезного дополнения рядом показателей. Речь, к примеру, идет о результатах выступлений на соревнованиях Джуниор Скилс по профподготовке школьников, а также национальном чемпионате Абилимпикс, в котором выступают дети с инвалидностью.

По словам Исаака Иосифовича, московским рейтингом ведется серьезный учет работы с инвалидами, а также профилактики правонарушений среди учащихся. Не только из-за рейтинга, но и благодаря ему тоже, количество правонарушений среди московских школьников сократилось в два раза, согласно статистике МВД.