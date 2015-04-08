Учительницу из США задержали полуголой за соблазнение ученика

Полиция застукала 27-летнюю учительницу биологии за сексом с несовершеннолетним. Её задержали прямо на месте преступления.

Соблазнительницу зовут Элизабет Хитон Тейлор и она преподавала в старшей школе в штате Южная Каролина. Она решила соблазнить одного из своих учеников и предалась любовным утехам с ним прямо в автомобиле. Элизабет не повезло: полицейский патруль обратил внимание на странно припаркованную машину и застукал любовников. Учительница хотела избежать обвинений и назвала патрульным ненастоящее имя. Это не помогло и только усугубило наказание.

Сейчас женщина под арестом, но может выйти на свободу, если заплатит залог в 10 тысяч долларов. Следствию удалось выяснить, что женщина не впервые уединялась с мальчиком. Пикантности ситуации добавляет то, что учительница замужем. Какие мотивы склонили её закрутить роман с учеником — неизвестно.