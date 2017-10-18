Американские девочки обнажились ради нового телефона от 68-летнего мужчины

Несовершеннолетние американки фотографировались голыми ради нового телефона. Подарок за это им пообещал 68-летний мужчина.

Пожилой мужчина по имени Уильям, проживающий в штате Кентукки, сейчас задержан. Предполагается, что его жертвами стали три девочки. Уильям просил их сфотографироваться обнажёнными, а в обмен на фото обещал подарить новый смартфон. Сам обвиняемый утверждает, что несовершеннолетние девочки присылали ему интимные фотографии по собственной инициативе. По его словам, он не просил их об этом, а смартфон купил в качестве подарка.

Такое оправдание не поможет Уильяму. Ему грозит уголовная ответственность за педофилию. Общественность требует строгого наказания. Суд над ним состоится 21 февраля 2018 года.