Исаак Калина надеется, что столичные школьники будут сотрудниками Курчатовского института

На днях «Курчатовский институт» отметил свое 75-летие. Участником празднования этого знаменательного события стал глава московского Департамента образования Исаак Калина. Он подчеркнул, что в последние годы столичные школьники показывают высокие результаты относительно изучения высокотехнологических отраслей.

Достаточно сказать, что за последние пять-шесть лет в городе в несколько раз увеличилось количество школьников, которым выставляют сверхвысокие баллы по ЕГЭ по математике, физике, химии и информатике. Исаак Калина отмечает, что одним из стимулов для такого упорного изучения наук выступают вступительные испытания в технические вузы. В их ходе столичным школьникам приходится выдерживать жесткую конкуренцию со стороны лучших выпускников школ. Несмотря на это, в МФТИ и МИФИ количество столичных школьников выросло с 10 до 25 процентов, а в МГМУ им. Сеченова их доля ныне составляет 30 процентов.

По словам Исаака Калины, «курчатовский проект» является одним из ключевых факторов, способствовавших развитию московского школьного образования. Напомним, что его реализация в московских учреждениях образования началась в 2011-м году.