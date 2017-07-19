Учёные: родители-наркоманы тратят детские пособия на наркотики

В новом отчёте Национального антинаркотического агентства (NADA) опубликована информация, что родители-наркоманы используют детей для удовлетворения наркотической зависимости.

Американские учёные доказывают, что наркоманы тратят детские и другие социальные пособия на наркотики. Некоторые женщины, страдающие наркотической зависимостью, могут специально родить ребёнка, с целью получать пособие. По подсчётам, свыше 80% пособий уходит в таких случаях на препараты.

По мнению учёных, ситуация в США почти критическая: более 74% наркозависимых не способны заботиться о своих детях. Они обеспечивают им минимальный уход до трёхлетнего возраста, а после отказываются от них. Аналогичная картина наблюдается в алкозависимых семьях, но там показатель чуть ниже — 61%. Не получив должного ухода и внимания, такие дети в будущем также рискуют оказаться в числе зависимых.

В Европе ситуация несколько лучше, здесь 66% наркоманов тратят детские пособия на препараты. Можно предположить, что такая ситуация складывается и в России. Министерство здравоохранения уже отметило необходимость контроля молодых семей, в том числе регулярного медицинского осмотра и теста на наркотики. Есть мнение, что нарко- и алкозависимых людей следует лишать родительских прав.