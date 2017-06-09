Татьяна Навка поделилась трогательным снимком с Дмитрием Песковым

Российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала трогательный снимок со своим супругом Дмитрием Песковым. Женщина поздравила подписчиков с Днём святого Валентина и назвала фотографию с пресс-секретарём Владимира Путина одной из самых любимых.

Они знакомы уже 8 лет. У Навки от Пескова есть дочь по имени Надежда. Сама же пара не скрывает своих отношений и регулярно делится совместными снимками в социальных сетях. Подписчики назвали снимок очень милым, а саму пару – романтичной. Свадьба Навки и Пескова состоялась в Сочи 1 августа 2015 года. Годом ранее у пары родилась дочь Надежда. Это уже третий ребёнок у российской фигуристки.

Навка продолжает заниматься спортом, а Песков ведёт активную деятельность в Кремле, являясь пресс-секретарём Владимира Путина. Пару часто обсуждают в СМИ из-за статуса супруга Навки. Ей приписывали измены, романы с другими артистами, но в результате известная пара делится регулярно крепкими отношениями. В описании к записи Навка поздравила подписчиков с Днём влюблённых, отмечая, что соответствующий снимок является одним из её самых любимых.