"Вконтакте" ко Дню влюблённых появились 4 новых набора стикеров

В День всех влюблённых пользователи социальной сети могут для разнообразия диалогов добавить себе несколько новых наборов стикеров. Все они связаны с любовной тематикой.

Набор «Это просто любовь» с Дональдом Даком и Дейзи подойдёт для переписки влюблённых пар или фанатам диснеевских мультиков. Другой набор — поросёнок Тимоша, который «не скрывает своих чувств, а его щёчки просто очаровательны» — уже стал самым скачиваемым. Не обошлось без популярных героев интернета: котики Амур и Мия представлены в наборе «Кошачьи нежности». А загадочный набор стикеров Сердце-чан, и вовсе угрожает: «В этом году День всех влюбленных ты не проведешь в одиночку, даже если очень захочешь. Я тебя предупредила».

Некоторые пользователи отмечают, что диснеевская тема уже надоела, а рисовка некоторых стикеров оставляет желать лучшего. Любой набор можно купить или подарить за 63 рубля.