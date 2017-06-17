Жители Омска показали непригодные для жизни условия в коммунальных квартирах

Ужасные фото разместили в социальных сетях отчаявшиеся жители коммунальных квартир Омска. Все помещения «коммуналок» разрушаются и явно требуют капитального ремонта. В детских, гостиных, ванных комнатах, коридорах и кухнях разрушаются полы и стены.

Во многих комнатах грибок покрыл потолок. Водопроводные трубы ржавеют. Коммуникации в любой момент могут выйти из строя.

В таких антисанитарных и нечеловеческих условиях вынуждены жить множество семей, в том числе с детьми. Дом, где сделаны фотографии, находится на 5-ой Кордной улице (Октябрьский округ). Но таких квартир много.

Жители умоляют о помощи.Они не знают, куда обращаться за решением проблемы. Власти явно не настроены помогать им. Неравнодушные пользователи сети посочувствовали омичам и предложили два варианта действий. Либо собрать деньги и провести ремонт дома своими силами, либо найти возможность сменить место жительства.