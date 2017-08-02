В Москве Навальным борются со снегом и коммунальными предприятиями

Москвичи сообщают о новейшем результате смекалистости жителей столицы. Теперь борьба с сугробами станет эффективнее, поскольку главным оружием будет Алексей Навальный.





Фото и сообщения из Москвы заставили смеяться и плакать пользователей социальных сетей. Там появились фотографии из одного из дворов города, где сугробы подписали словом «Навальный». Подпись на злобу дня: всё больше и больше проектов и плодов упорной работы оппозиционера Алексея Навального признаются вне закона и тщательно прячутся от россиян.



Москвичи посчитали, что этот алгоритм работает и со снегом. В Нагорном районе в южной части столицы испытывают новую технологию воздействия на местные власти. Цель воздействия - ускоренная уборка снега, сообщает один из пользователей Twitter. Но соотечественники не стали так быстро радоваться ноу-хау. Они уверены, что коммунальные службы придумают что-то другое, но снег не уберут: закрасят надписи белой краской, приставят к сугробам полицейских, привезут ещё больше снега и так далее. Какова судьба снега на фото на данный момент не известно. Ранее мы писали о том, что Навальный предупредил россиян, что члены ЦИК опасны для общества.