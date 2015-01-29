«Макдоналдс» в России представил итоги работы за прошлый год

Пресс-служба «Макдоналдс» поделилась достижениями компании за 28 лет ее работы в РФ. Так, сообщается, что каждый день в ресторанах «Макдоналдс» питается более 1,4 млн. граждан РФ, за весь же период присутствия компании на территории Российской Федерации она обслужила порядка 4,8 млрд. человек. В РФ компания представлена более чем 50 тыс. сотрудников, которые трудятся в 645 предприятиях в более 120 городах.

В числе этих предприятий значатся и те, которые находятся под управлением франчайзинговых партнеров «Макдоналдс».

«Макдоналдс» активно работает в направлении импортозамещения. Результаты говорят сами за себя — сейчас около 95% продукции к компании в России поставляется отечественными поставщиками. Это более 160 компаний, создавших свыше 100 тыс. рабочих мест.

За минувший год «Макдоналдс» открыл в РФ более 40 предприятий, создав порядка четырех тысяч рабочих мест. В обучение и развитие персонала было инвестировано более 165 млн. рублей. К тому же, «Макдоналдс» направляет серьезные средства на благотворительность. В общей сложности за 28 лет свыше 680 млн. рублей было передано на благотворительные цели.