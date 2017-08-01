В Волгограде студент сделал из замерзшей лисы памятник суровой зиме

Студент из Волгограда нашёл замерзшую лису и установил памятник суровой зиме. Постамент был поставлен около лесополосы города. Теперь жители Волгограда начали делать фотосессию около умершей лисы.

Сам же студент признается, что просто решил сделать необычный памятник суровой зиме в регионе. Памятник расположен около линии электропередач в лесополосе города.

Студент по имени Валера, выслушав все замечания от горожан, признался, что лиса уже была мёртвой, когда он её повесил на столб. В администрации города на данный момент не предоставили комментариев по этому поводу.