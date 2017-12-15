Исаак Калина: колледжи столицы обеспечивают профессиональное обучение местных школьников

В рамках интервью для «Учительской газеты» руководитель московского Департамента образования Исаак Калина выразил убежденность в том, что столичной образовательной системе не нужна отдельная структура управления профобразованием. Министр заострил внимание на том, что подотчетное ему ведомство успешно занимается выполнением своей основной функции — управлением мотивацией директоров на достижение необходимых городу и местным жителям целей и задач. Что касается директоров, то они отвечают за управление мотивацией коллективов на реализацию этих же целей и задач.

Как считает Исаак Калина, московские учреждения профессионального образования не захотят, чтобы «сверху» появилась какая-то управленческая контора, ведь они сами вполне самостоятельны. Колледжи обеспечивают профессиональное обучение и студентам, и школьникам, что отвечает интересам столицы. «Они взяли на себя профессиональное обучение школьников, они берут на себя преподавание школьной технологии, поэтому они не захотят разрыва со школами», — добавил министр.