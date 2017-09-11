Шурыгина продемонстрировала свои кулинарные способности

На своей страничке в социальной сети Шурыгина выставила фотографию со своей кухни. На снимке она продемонстрировала свои знания кулинарии.

На фотографии Шурыгина, облаченная в домашнее одеяние, занимается приготовлением блюда, похожего на пиццу. Подписчики никаких комментариев не оставляют, лишь ставят лайки. Шурыгина, в свою очередь, пожелала всем хорошей недели.

Слава к Шурыгиной пришла после ее заявления об изнасиловании. Ставшая популярной история до сих пор обсуждается на телевидении. Периодически Диана получает замечания от поклонников за свое поведение, на что она желает им оказаться на ее месте. Молодой человек Сергей Семенов, которого осудили за изнасилование Шурыгиной, вышел на свободу, отсидев год. Сергей, со своей стороны, хотел бы, чтоб их пути с Шурыгиной более никогда не пересекались. У Шурыгиной же отлично складывается семейная жизнь, она успела выйти замуж.