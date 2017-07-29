Московские чиновники рассказали о продлении линии метро до Внуково

План продления «Калининско-Солнцевской» ветки столичного метрополитена от «Рассказовки» до Внуково планируют завершить к предстоящему лету, поделился с корреспондентами заместитель мэра столицы России по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Согласно его слов, данный участок линии намерены запустить в первом месяце лета 2018 года и уже одобрено решение о продлении ветки до Внуково. Чиновник заявил, что на сегодняшний день осуществляются работы, связанные с проектированием будущих действий.

Как он заявил, специалисты уже на 80% представляют, какой именно будет трассировка.

В конце своих слов Хуснуллин отметил, что к предстоящему лету запланировано огласить заключительный вариант проекта мэру на заседании по градополитике.