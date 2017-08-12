Стас Садальский поддержал Бориса Корчевникова в скандале с избиением подопечного

Скандально известный актёр Станислав Садальский на своей странице в социальной сети Instagram назвал телеканал «Спас» «тухлым», а Бориса Корчевникова, обвинённого в избиении подопечного, лицемером и призвал не поддерживать патриарха Кирилла.

Садальский акцентировал внимание на том, что все беспорядки в православной церкви, по его мнению, происходят из-за поддержки текущей власти, включая политиков и деятелей РПЦ. Актёр высмеял появление информации об обвинении Бориса Корчевникова в избиении своего подопечного. Садальский уже неоднократно высказывался, что текущая власть, по его мнению, не может обеспечить порядок во всех сферах деятельности россиянина.

«И я как православный человек с изумлением смотрю, что с православием происходит», - написал на своей странице Садальский. Он усомнился, что Корчевников может избить кого-либо. Подписчики поддержали позицию скандально известного актёра, заметив, что в православной церкви вообще не должно быть скандалов, которые в дальнейшем обсуждаются на телевидении.