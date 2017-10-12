По Курску запустили "Финансовый троллейбус"

2 февраля сотрудники правоохранительных органов при совместной работе с работниками банковской сферы и участии «Курскэлектротранса» провели общую акцию по ознакомлению горожан, пассажиров общественного транспорта с новыми денежными купюрами номиналом 200 и 2000 рублей, которые совсем недавно появились в обороте.

Помимо тщательного ознакомления с выпущенными на территории Российской Федерации купюр, пассажиры «Финансового троллейбуса», проезжая по городским улицам смогли одновременно повысить свою финансовую грамотность. Работники полиции и сотрудники банковской сферы рассказали гражданам, как не попасть на различные уловки аферистов.

Пассажирам благодаря подобной акции удалось узнать немало новой информации о финансовых пирамидах и главных отличиях подлинных купюр от фальшивок, которые были обнаружены на территории Курска.