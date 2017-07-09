Волжане озадачены загадкой про лифт

Уже на протяжении нескольких дней в социальных сетях пытаются разгадать задачу, связанную с лифтом. Авторы загадки утверждают, что с ней справились единицы.

Текст загадки гласит, что гражданин проживает на 17 этаже и предпочитает подниматься с помощью лифта. Поехать он может при одном из двух условий: когда на улице дождь или, когда с ним в лифте находится еще кто-то. В то время как в ясную погоду он может доехать лишь до девятого, а далее идет пешком. Вопрос заключался в том, по какой причине мужчина так поступает.

Жители города быстро смогли найти решение поставленной задаче, в то время как согласно легенде с ней могут справиться лишь единицы.