YouTube покорило видео про версус-битву перед выборами президента в России

YouTube покорило видео с версусом между двумя оппонентами, которые выступают в качестве кандидатов на роль президента России. Наблюдатель и Обыватель – это два героя рэп-битвы, которые менее чем за сутки попали на 3-е место списка «в тренде» видеохостинга.

За пару часов видео просмотрели свыше 50 тысяч человек. Стоит отметить, что именно два героя клипа, которые устроили версус, рассказывают о жизни народа России, а также проблемах, с которыми они сталкиваются перед выборами президента РФ. Парень с девушкой устроили настоящую версус-битву, где Обыватель напомнил зрителям Ксению Собчак, а Наблюдатель – Путин.

С другой стороны, соответствующее видео ярко демонстрирует, как важно голосовать на выборах президента, чтобы в дальнейшем не жаловаться на жизнь в стране, которую сам народ и выбирает во время голосования. Сейчас ролик находится на 3-й позиции списка «в тренде» YouTube.