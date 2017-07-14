Девушки в Instagram зарабатывают, продавая фото своих ног

Стало известно, что на просторах соцсети зарегистрировано большое количество фут-фетишистов, которые готовы платить деньги за привлекательные для них фотографии.

Корреспондентам удалось отыскать на просторах социальной сети большое количество аккаунтов, которые созданы для продажи снимков женских ног и видеороликов. Девушки могут продавать всем желающим свои фото или предоставлять доступ к закрытым обществам Instagram, где публикуются соответствующие фото и видео. Данный бизнес быстро набирает темпы, некоторым девушка удается зарабатывать в течении года по несколько десятков тысяч долларов в год.

Отметим, что фут-фетишизм – популярное направление сексуального влечения к ступням. Оно довольно распространено как среди мужчин, так и среди женщин.