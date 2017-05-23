Гоголь–центр в Москве празднует свое пятилетие

В московском "Гоголь-центр" празднуется первый юбилей, театр отмечает свой пятый день рождения.

В еще совсем юном театре уже создан собственный неповторимый репертуар. Афишы пестрят именами классиков и современников. Это один из самых известных Московских театров. Практически полгода работа театра построена без его создателя и художественного руководителя. Ему предъявили обвинение в хищении средств, которые государство выделяет под проект "Платформа". Первоначальная сумма хищения составляла 68 млн рублей, со временем сумма выросла до отметки больше, чем в 130 млн рублей. Его поместили под домашний арест. Театр неоднократно обыскивали, а артистов и работников вызывали на допрос.

Стоит отметить, что некоторые работы театра номинированы на высшую театральную премию России - "Золотая маска".