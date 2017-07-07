Изъятые за долги драгоценности выставят на продажу в Магадане

Арестованные драгоценности будут выставлены на торги, в счет погашения долгов. Драгоценные металлы были изъяты судебными приставами в рамках исполнительных производств. Данное имущество планируют реализовать на комиссионных началах, проинформировали в пресс-центре УФССП РФ по магаданской области.

Общий вес серебряных изделий достиг 9,8 кг, а также золотых 75,6 г, они были оценены в 316 280 тысяч рублей и 180 020 тысяч рублей соответственно.

Драгоценные металлы, которые будут очищены при помощи химических методов, на торгах будут представлены в виде гранул, все желающие смогут их приобрести на комиссионных началах. Реализовать изъятые металлы планируют 26 февраля текущего года.