В Зеленоградском округе стартует пилотный проект «Москва – город долголетия»

В Москве озаботились созданием условий для повышений продолжительности активного долголетия пожилых москвичей и разработали проект «Москва – город долголетия».

В столице показатели продолжительности жизни достигли 77 лет, при этом доля пенсионеров составляет уже почти четвертую часть от общей численности жителей Москвы. В силу этого городские власти при поддержке общественности разработали программу, направленную на создание условий, направленных на то, чтобы пожилой человек продолжал вести активную жизнь после выхода на пенсию.

Первым идею о старте пилотного проекта именно в Зеленоградском городском округе подал глава Департамента образования Москвы Исаак Калина. «Зеленоград всегда находился на передовых позициях. Так, например, именно в вашем округе стартовал проект по электронной записи детей в учебные заведения. Ваши школы являются активными участниками проекта «Московская электронная школа» и других программ образования, – заявил он.