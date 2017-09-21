Взвешенный подход к семейной жизни: в России растет спрос на оформление брачных договоров

87,5 тысяч супружеских пар – такую цифру приводят журналисты «Российской газеты», заявляя о повышении популярности брачных контрактов в российском обществе по итогам 2017 года.

До недавнего времени брачный договор имел смутную репутацию в глазах россиян. Многие были уверены, что оформление брачного контракта – первый шаг к разводу. Сегодня мнения поменялись: брачный договор стал восприниматься как современный способ заранее решить все имущественные вопросы между супругами и защитить покой в семье.

Интересный факт: с помощью брачного договора можно разделить не только права на имущество, но и ответственность по долгам. К примеру, долги супруга, связанные с ведением бизнеса, могут стать неприятной новостью для жены, если брачного договора между ними не заключалось. Чтобы взыскания по кредитам не коснулись семейного «гнездышка» или другого важного для семьи имущества, нужно оформить брачный контракт, согласно которому за кредиты отвечает только тот, кто их брал, и исключительно своим личным имуществом.

Кстати закон позволяет оформить брачный договор даже до официального заключения брака. Вне зависимости от времени, когда пара решилась на этот документ, идти за ним нужно к нотариусу. В его компетенции входит составление текста документа, контроль за соблюдением интересов обоих супругов, разъяснение всех условий договора. Важно, чтобы условия брачного контракта не были заведомо невыгодными для мужа или жены. Эксперты отмечают и крайне низкие риски оспаривания брачного договора в суде. Являясь нотариальным актом, он наделен повышенной доказательственной силой.