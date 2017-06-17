Раскрыта причина "кровавого снега" в Архангельской области

Снег красно цвета, который выпал пару лет назад в Архангельской области и изрядно напугавший местных жителей, на деле оказался совершенно безопасным. Специалисты из Северного Арктического федерального университета (САФУ) смогли объяснить причину такого явления, сообщили СМИ.

Осадки неестественного цвета были обнаружены жителями Верхнетоемского, Холмогорского и Пинежского районов еще в 2013-2014, а также 2017 годах.

После обращения жителей специалисты САФУ взяли для анализов результаты проб. По итогам исследований в образцах были выявлены вещества растительного происхождения, которые не используются в промышленности.

Спустя время ученым удалось определить, что на самом деле это за вещества. Отмечается, что снег изменил свой оттенок только на крышах домов, в то время как на сараях он оставался белым. Опыты показали, что причиной данного явления оказались водоросли, поскольку температура под снежными покрытиями домов оказалась достаточно благоприятной для их успешного размножения.