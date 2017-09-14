В Новой Москве построят мост через ручей Молодцы

В ближайшем времени власти Москвы планируют построить новый мост через ручей Молодцы в ТиНАО. Данная переправа по планам должна стать дублером Остафьевского шоссе.

Представители Мосархитектуры отметили, что длина нового сооружения составит до 200 метров, а ширина – 30 м. Движение по новой переправе будет производиться по 4 полосам. Помимо этого на мосту запланировано выделить зоны для пешеходов, а крайние участки полотна будут специально предназначены для работы общественного транспорта. По предварительным подсчетам, завершить строительство запланировано на второй квартал следующего года.

Напомним, что помимо этого городские чиновники запланировали ввести в эксплуатацию до шести новых станций метрополитена в 2018 году. Отмечается, что новый участок Калининско-Солнцевской ветки метро будет открыт в ближайшем времени, об этом рассказал представитель департамента по развитию новых территорий столицы Владимир Жидкин.