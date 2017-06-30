В Воронеже объяснили, зачем скрыли знаки ПДД за черным полиэтиленом
На центральных улицах Воронежа стали появляться дорожные знаки, которые скрыты за черным полиэтиленом.
Данное явление не прошло мимо глаза местных жителей. Автолюбителей данные знаки оставили в замешательстве. Часть из них выразили предположение, что скорее всего полиэтилен скрыл за собой обозначение платной парковки. Данная версия нашла подтверждение в пресс-центре мэрии, где заявили, что знаки, как и раньше, установили заранее. Скрыты они до тех пор пока не заработают официально.
Отметим, что тема, когда в Воронеже появятся платные парковочные места, по-прежнему остается актуальной. Городские чиновники проинформировали о том, что это произойдет не раньше середины предстоящей весны.
Напомним, что цена одного парковочного места будет составлять 40 рублей в час. Оплата будет производиться при парковке с восьми утра и до десяти вечера. В остальное время суток она будет бесплатной.