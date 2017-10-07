В Сети бурно обсуждают слона-онаниста

В Сети разгорелось активное обсуждение видео, на котором слон занимается онанизмом с помощью хоббота. Те, кто посмотрели данное видео, разделились на два лагеря.

Одни стали шутить по этому поводу и посчитали видео забавным, а другие возмутились и не понимают, как такое можно выкладывать в Сеть. На видео слон, помогая себе хобботом, пытается удовлетворить себя. При этом его совершенно не волнует смех и крики оператов. Животное настолько увлеклось процессом, что не замечает вокруг ничего.

Ролик выложили на Facebook, после чего он разошелся по интернету. Видео посмотрело более пяти миллионов человек. Также оно набрало много репостов и комментариев. Любители животных попытались встать на защиту слона и объяснили, что таким образом он вытягивает свой половой орган, чтобы привлечь внимание самки. Шутники восприняли эту версию с юмором.