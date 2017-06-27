В Волгограде Самбурскую два дня преследовал аноним

На своей странице в социальных сетях ведущая программы «Ревизорро» поведала о детективной истории в Волгограде. Ее и всю съемочную группу, на протяжении двух дней, преследовал инкогнито.

Спустя два дня назойливой слежки, Настасья решилась обратиться к своему преследователю. И набравшись мужества остановила преследовавший ее без номерной автомобиль. Высказала все в лицо незнакомцу и даже сняла на камеру инцидент. После этого слежка прекратилась. Хотя преследователь не сознавался в том, что он действительно вел наблюдение за ребятами. «Ревизорро» вели свои проверки в Волгограде. На данный момент никто не знает проверки каких заведений попадут на телеэкран.