Дебошир из Волгограда спровоцировал драку с полицейскими и покрыл их матом

Пьяный житель Волгограда, всячески провоцируя полицейских, в том числе применяя нецензурную лексики, засветился в сети. Это повлекло возбуждение уголовного дела против дебошира.

Событие произошло еще летом 2017 года в Алексеевском районе Волгоградской области. В гости к тестю, решил наведаться житель Волгограда, где они вместе отметили День военно-морского флота. Будучи не совсем в трезвом состоянии, они погрузились в автомобиль Mercedes и решили трогаться в путь. Но их автомобиль заметили сотрудники ГАИ. Что повлекло за собой остановку автомобиля. Водитель нанес удар полицейскому, а пассажир начал словесное оскорбление, в том числе обещал убить сотрудников правоохранительных органов. Со стороны ГИБДДешников не было никаких эмоциональных всплесков, несмотря на активную провокацию от пьяных мужчин. В итоге, двое родственников, сравнили полицейских с фекалиями.