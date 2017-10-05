Во Владивостоке начнут возведение мечети

Предстоящей весной во Владивостоке намерены начать возведение мечети. Данный вопрос был поднят во время встречи приморских чиновников с представителями Татарстана во главе заместителем республики Василем Шайхразиевым. Завершить строительство намерены к 100-летнему юбилею создания Татарской АССР, весной 2020 года.

Отметим, что первый камень был заложен в мае 2012 года, на данное событие приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов. План строительства мечети был одобрен в 2015 году городскими чиновниками, под ее возведение был выделен участок земли в бухте Улисс.

Как сообщили СМИ, на данный момент ожидается разрешение на строительство мечети от городской мэрии. По начальным расчетам, данное строительство обойдется порядка 100 млн рублей.

Представители татарской диаспоры обратились с просьбой к главе региона, помочь в поисках с ответственным генподрядчиком, а также помочь решить вопрос с парковочными местами для автобусов.

Напомним, что на сегодняшний день, в Приморье живет свыше 100 тысяч мусульман.