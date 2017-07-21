Пенелопа Крус получит французскую премию Сезар

В этом году для Пенелопы Крус уготована специальная французская премия Сезар.

Сезар вручается с 1976 года. Это национальная кинопремия Франции. Путем голосования судей, выбираются претенденты на премию. Список номинантов этого года будет известен 31 января.

Впервые испанскую актрису заметили в 1991 году в телевизионных проектах. На данный момент она уже звезда мирового уровня, с багажом ролей и кинопремий, в том числе Оскар. Ее талантом и сильным характером восхищаются многие кинокритики, настаивая на том ,что ей подвластна роль любой женщины.

В столице Франции объявлены номинанты на кинопремию Сезар. Фильмы Она и Франц, удостоены 11 номинаций. Фильм Франц засветился и в Венеции на Золотом льве, как самый лучший кинофильм.