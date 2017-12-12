«Руки-базуки» дважды ударил экстремала по лицу

В интернете появилось видео, где экстремал Таппер провоцирует Терешина, более известного как «Руки-базуки», на удар.

На видеосюжете четко видно, что блогер – экстремал Александр Таппер сам напрашивается на получение удара от «Руки-базуки». На что, тот не долго думая, одевает боксерские перчатки и проряжает в челюсть. Для Таппера удар показался слабоватым, и он просит на повторный удар, только с большей силой. Во второй раз «Руки-базуки» таки добивают блогера-экстремала и тот падает на пол, на что Таппер рассказывает, что его как-будто оглушило и моментально заболела голова.

«Руки-базуки» - вкачал в руки аналог синтетического масла, именно из-за этого его прозвали «человеком-синтолом», а конечности — «руками-базуками».

Спустя некоторое время его приглашают на телевидение к Андрею Малахову. Буквально недавно Терешин вместо синтола поставил себе импланты.